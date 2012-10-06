Live voetbal

Verliezende Neeskens moet vrezen voor baan

Ger
6 oktober 2012, 23:13

De positie van Johan Neeskens bij Mamelodi Sundowns is verder onder druk komen te staan. De Nederlandse trainer zag zijn ploeg zaterdag opnieuw verliezent, dit keer voor eigen publiek tegen Platinum Stars: 0-1.

Mamelodi Sundowns heeft inmiddels al acht wedstrijden op rij niet gewonnen. Vorige week werd Neeskens door ontevreden supporters belaagd na de nederlaag tegen Moroka Swallows. De clubleiding schaarde zich toen nog achter de 61-jarige Noord-Hollander. Het is de vraag is hoeveel geduld het Zuid-Afrikaanse bestuur nog heeft na de nieuwe nederlaag.

