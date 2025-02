PSV uit zorgen over Nederlandse arbitrage

De scheidsrechters in de Eredivisie hebben deze voetbaljaargang regelmatig kritische noten te verwerken gekregen. Ook PSV maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de arbitrage in Nederland.

De koploper van de Eredivisie heeft de KNVB maandag op de hoogte gesteld van "haar mening over afgelopen zaterdag en over noodzakelijke maatregelen in het algemeen". Dat laat PSV weten op de eigen website. "Voetbal is emotie en een mannelijke sport en voor beide moet ruimte zijn, zoals ook internationaal het geval is", klinkt het.

Over de exacte inhoud wil de Eindhovense club geen mededelingen doen. "Wel wil de directie ook aan andere clubs het signaal geven dat PSV dezelfde zorg deelt. PSV streeft hetzelfde algemene doel na, namelijk het structureel verbeteren van het niveau van de arbitrage op de Nederlandse velden."

De directie van de club was zaterdag niet tevreden over het optreden van Pieter Vink. De arbiter gaf tijdens het duel met FC Utrecht (2-1 zege) onder meer geel aan aanvoerder Mark van Bommel en zelfs twee keer geel aan Atiba Hutchinson. Beide spelers missen daardoor de topper tegen Feyenoord.

Ook trainers Gertjan Verbeek (AZ) en Marco van Basten (SC Heerenveen) uitten al hun ongenoegen over de arbitrage. Van Basten was het zondag niet eens met de rode kaart voor Joey van den Berg, terwijl Verbeek zelfs een straf boven het hoofd hangt, vanwege zijn harde uitlatingen over de KNVB en de aanklager.