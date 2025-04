VVV-coach Lokhoff: "Negatieve reeks doorbreken"

VVV Venlo is bezig aan een bijzonder slechte serie. De ploeg verloor zijn laatste zes wedstrijden, waardoor het de aansluiting met de ploegen boven zich kwijtgeraakt is. Geluk bij een ongeluk is echter dat hekkensluiter Willem II niet veel beter presteert, waardoor VVV Venlo vooralsnog op de zeventiende plaats is blijven staan.

Dit weekend, tegen FC Twente, hoopt coach Ton Lokhoff eindelijk weer te kunnen juichen. "Ik heb mijn ploeg wel duidelijk gemaakt dat we punten en doelpunten nodig hebben", zegt hij op de clubsite. "Niet alleen omdat we graag definitief afstand willen nemen van Willem II en niet meer afhankelijk zijn van hun resultaten, maar ook omdat we die negatieve reeks zo snel mogelijk willen doorbreken. En dat kan alleen maar door te winnen. Dat klinkt simpel, maar blijkt in de praktijk toch wel moeilijker."

Lokhoff verbaast zich met name over het wisselvallige spel van zijn team. "Tegen Feyenoord krijgen we kansen en terechte complimenten. Tegen PEC Zwolle was het absoluut niet goed, een verschil van dag en nacht. Daar hebben we met de staf en de spelers ook over gesproken. Zowel met de hele groep als individueel. En tijdens de trainingen zie ik dat ook terug. Spelers coachen elkaar en er wordt stevig gestreden. Maar ik wil ook dat er meer gif in het spel komt. Dat mis ik vaak in mijn ploeg."