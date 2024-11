Stam, Kezman en Nilis naar afscheid Van Bommel

De afscheidswedstrijd van Mark van Bommel trekt een groot aantal PSV-sterren van weleer naar het Philips Stadion. Onder meer Luc Nilis, Mateja Kezman en Jaap Stam hebben hun deelname aan het duel toegezegd, meldt de Eindhovense club.

Naast Nilis, Kezman en Stam halen ook Johann Vogel, Arnold Bruggink, John de Jong, Wilfred Bouma, Giovanni van Bronckhorst en hun kicksen uit de kast voor de afscheidswedstrijd van Van Bommel. De middenvelder heeft voor zijn laatste duel spelers uitgenodigd met wie hij in het verleden samenspeelde bij PSV, het Nederlands elftal of één van zijn andere clubs. Bert van Marwijk zal als coach optreden bij de wedstrijd in het Philips Stadion, die gepland staat voor 19 juli.

Van Bommel (36) besloot dit voorjaar zijn voetbalcarrière te beëindigen.