Ancelotti: "Bale voelde zich niet goed"

Supporters van Real Madrid moeten nog even wachten op het debuut van Gareth Bale in het eigen Estadio Santiago Bernabéu. De aanvaller uit Wales zou zondag meedoen in het competitieduel met Getafe, maar haakte op het laatste moment af. De plek van de peperdure zomeraankoop in de basisformatie werd ingenomen door Isco.

"Gareth voelde iets tijdens de warming-up", legt Carlo Ancelotti, de coach van Real Madrid, uit op de website van zijn club. "Het was geen blessure, maar hij voelde zich gewoon niet goed. Gareth vond het erg jammer, want hij wilde graag spelen."

De volgende wedstrijd van Real Madrid is woensdag, tegen Elche. "Ik weet niet of hij dat duel haalt", zegt Ancelotti. "Drie dagen hersteltijd is niet veel. De wedstrijd van volgend weekend moet hij in ieder geval kunnen halen. We doen onze uiterste best om hem topfit te krijgen, zeker omdat hij geen goede voorbereiding heeft gehad."