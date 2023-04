Clubloze Hiddink staat open voor nieuw avontuur

Guus Hiddink heeft nog geen streep gezet onder zijn trainersloopbaan. De 66-jarige Achterhoeker, die in juli plotseling vertrok bij het Russische Anzhi Makhachkala, sluit een dienstverband bij een nieuwe club niet uit.

"Het is lekker om een adempauze te hebben, maar of de klus bij Anzhi wel of niet mijn laatste trainersfunctie is geweest laat ik helemaal open", schrijft Hiddink in zijn column in De Telegraaf. "Toen ik in Spanje werkte, heb ik al eens gezegd dat ik nog maximaal twee jaar zou doorgaan. Dat was in 1998... Na die twee jaar ben ik toch nog even doorgegaan."

"Ook nu houd ik die optie open", maakt de oud-bondscoach van Oranje duidelijk. "Zolang ik energie heb en geen oude, verzuurde man word, blijft het een optie om nog iets te gaan doen in het voetbal, maar eerst ga ik een tijdje aan de zijlijn toekijken."