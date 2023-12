Voormalig PSV'er Lee (36) beëindigt carrière

De loopbaan van Young-Pyo Lee zit er op. De inmiddels 36-jarige Zuid-Koreaan, de laatste jaren actief voor het Canadese Vancouver Whitecaps, heeft zijn afscheid uit de sport aangekondigd. Hij is in Nederland vooral bekend door zijn periode bij PSV. De verdediger stond tussen 2003 en 2005 onder contract in Eindhoven.

Met PSV won Lee twee landstitels en bereikte hij de halve finale van de Champions League. De linksback was die jaren een vaste waarde in het team van coach Guus Hiddink, waarmee hij eerder samenwerkte in de nationale ploeg van Zuid-Korea. Met Zuid-Korea schopte Lee het in 2002 verrassend tot de halve finale van het WK.

Na zijn vertrek bij PSV in augustus 2005 speelde Lee voor Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund en Al-Hilal, voordat hij eind 2011 in Vancouver belandde.