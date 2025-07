Napoli hard onderuit bij laagvlieger Atalanta

Napoli heeft zondag verzuimd het gat met nummer vier Fiorentina te vergroten tot zes punten. De Napolitanen verloren de uitwedstrijd bij laagvlieger Atalanta Bergamo met 3-0.

In Bergamo vielen alle doelpunten pas na rust. De Argentijn Germán Denis wierp zich met twee doelpunten en een assist op als de kwelgeest van Napoli. Bij het derde doelpunt was zijn landgenoot Maximiliano Morales de afmaker.

Lazio won wel. De Romeinen waren in Verona met 2-0 te sterk voor Chievo en klimmen daardoor, ten koste van AC Milan, naar de negende plek in de Serie A. Antonio Candreva en Balde Keita tekenden voor de doelpunten in het Stadio Marc'Antonio Bentegodi.

Promovendus Hellas Verona wist zondag ook te winnen. Een eigen doelpunt van Thomas Manfredini en een treffer van Luca Toni zorgden tegen mede-promovendus Sassuolo voor de 2-0 voorsprong. Het tegendoelpunt van Antonio Floro Flores in blessuretijd kwam te laat om het tij nog te doen keren: 2-1.

Door de overwinning stijgt Hellas naar de vijfde plek in Italië. Internazionale, dat het zondagavond in Turijn opneemt tegen koploper Juventus, kan de ploeg van trainer Andrea Mandorlini weer achterhalen bij een zege.