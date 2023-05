Australië zet als eerste voet op Braziliaanse bodem

Australië is, uiteraard op het gastland na, als eerste land aangekomen in Brazilië voor het WK. The Socceroos landden woensdag rond 18.00 uur lokale tijd op de luchthaven van Curitiba. Ze moesten in deze stad overstappen om eindbestemming Vitoria te bereiken. Daar slaat de Australische selectie gedurende het WK haar tenten op.

Australië zit met titelverdediger Spanje, Nederland en Chili in een loodzware groep. "We zijn de underdogs", stelt FC Utrecht-middenvelder Tommy Oar, lid van de Australische ploeg, op de FIFA-website. "Dit is een goede gelegenheid voor ons om te verrassen. Dat het WK wordt gespeeld in het grootste voetballand is een extra stimulans."