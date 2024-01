Villa gaat spelen voor Australische club Van 't Schip

Trainer John van 't Schip krijgt een grote naam als tijdelijke versterking bij Melbourne City. De Spaanse international David Villa gaat na het WK drie maanden voor de Australische club voetballen. De periode in Melbourne gebruikt de aanvaller als opwarmer voor hij aan zijn Amerikaanse avontuur begint.

De 32-jarige Villa tekende begin deze maand een driejarig contract bij New York City FC. De competitie in de Verenigde Staten gaat echter pas in maart 2015 van start. De tussenstop in Melbourne is dus ideaal voor Villa. "Het is goed om competitieve wedstrijden in de benen te hebben voordat het seizoen in Amerika begint. Het zal vast een fantastische ervaring worden", aldus Villa.

Zijn keuze voor de club van Van 't Schip is niet opmerkelijk. Melbourne City, voorheen bekend als Melbourne Heart, en New York City FC zijn beide voor een deel eigendom van Manchester City.