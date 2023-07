WBA-doelman Foster (31) tekent voor vier jaar bij

West Bromwich Albion en Ben Foster zijn nog lang niet op elkaar uitgekeken. Beide partijen hebben elkaar gevonden in een nieuw, vierjarig contract. De verbintenis bevat bovendien een optie voor nog een jaar.

"Dit wilde ik zo snel mogelijk geregeld hebben", zegt de 31-jarige Foster over zijn contractverlenging bij West Bromwich Albion. "Het lag voor de hand en dit was een heel makkelijke beslissing voor mij en mijn familie."

Foster maakte vorige maand deel uit van de Engelse selectie voor het wereldkampioenschap. In Brazilië kwam hij één keer in actie, de doelman stond onder de lat in de laatste groepswedstrijd tegen Costa Rica (0-0). In het verleden stond Foster onder contract bij onder meer Stoke City, Manchester United en Birmingham City.