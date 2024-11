De Boer hoopt op routinier: "Zal niet makkelijk worden"

Ajax-trainer Frank de Boer hoopt op een ervaren opvolger voor de naar Manchester United vertrokken Daley Blind. "Maar dat zal niet makkelijk worden", beseft De Boer.

Op de rekening van Ajax staat een bedrag met negen cijfers. "Dus we kunnen wel 10 miljoen of zelfs 30 miljoen euro voor een speler betalen. Dat is geen enkel probleem. Maar een voetballer die zo veel geld kost, die komt niet naar Ajax."

De Boer is het niet eens met de kritiek dat Ajax eerder had moeten handelen: "Natuurlijk werken we met schaduwlijstjes, maar het werkt natuurlijk niet om Mokotjo te kopen als je Blind en Viergever al hebt. Tot donderdagmiddag leek Blind te blijven. Daarna is het snel gegaan. Wie weet kunnen we nog een routinier halen. En anders zullen er andere spelers moeten opstaan. Zo gaat dat al jaren."