De Boer wil meer doelpunten zien: "Kwestie van tijd"

Frank de Boer stelde zich voorafgaand aan dit seizoen als doel om attractiever te gaan spelen met Ajax. In de eerste negen competitieduels is dat nog niet echt gelukt, beseft ook trainer van de kampioen. Ajax scoorde zeventien keer. Dat is evenveel als SC Cambuur, en duidelijk minder dan PSV en Vitesse.

Volgens de oefenmeester neemt zijn team te vaak een afwachtende houding aan. "Bij ons moet er vaak iets gebeuren in een wedstrijd, voordat we zelf gaan voetballen", zegt de coach tegen het Algemeen Dagblad. "Apathisch is misschien niet het juiste woord, maar het komt er wel het dichtst bij. We moeten wakker worden, maar nu willen wij de eerste tik uitdelen", doelt hij op de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van vanavond (zaterdag).

De Boer verwijt Dennis Bergkamp, die bij Ajax de spitsen traint, niets. "Dennis doet het hartstikke goed. Een verklaring voor die goals is lastig. In sommige wedstrijden creëren we te weinig kansen. In andere hebben we er veel, maar wordt er te weinig mee gedaan. Dat moet uiteraard beter, maar het is een kwestie van tijd."