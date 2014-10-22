Live voetbal

Guardiola na 1-7 zege: "We moeten ons nog verbeteren"

0 reacties
Koen
22 oktober 2014, 13:13

Bayern München leverde dinsdagavond een indrukwekkende prestatie, door AS Roma op Italiaanse bodem een 1-7 nederlaag toe te dienen. Ondanks de meer dan duidelijke cijfers stelt trainer Pep Guardiola dat het klasseverschil niet zo groot was als de uitslag doet vermoeden. Volgens hem is het spel van de Duitsers nog voor verbetering vatbaar: "We moeten ons nog verbeteren."

Na afloop van de opzienbarende overwinning in Rome werd er aan Guardiola gevraagd of het spel van zijn Bayern vergelijkbaar was met het totaalvoetbal van 1970 in Nederland. "Dat lijkt me een beetje overdreven", sprak de Spaanse coach. "Arjen Robben maakte al vroeg een doelpunt, waardoor we rustig werden. We hebben vervolgens veel druk uitgeoefend op Roma. In balbezit probeerden we steeds een gaatje te vinden", analyseert Guardiola.

"We zullen over twee weken in München zien of er weer sprake zal zijn van een enorme kloof tussen de teams", vervolgt Guardiola, die kritisch was. "In 20 minuten kreeg Roma drie of vier kansen. We moeten ons nog verbeteren en over zulke dingen praten."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wesley Sneijder

Sneijder keihard: ‘Godts, Taylor, Sutalo, Rosa en Baas zijn Ajax-onwaardig’

  • Gisteren, 23:47
  • Gisteren, 23:47
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga reageert op spreekkoor Ajax-fans: 'Ik snap de emoties'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Kenneth Taylor van Ajax

Taylor steekt hand in eigen boezem: ‘We verliezen, daar voel ik me verantwoordelijk voor’

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Roma - Bayern München

AS Roma
1 - 7
Bayern München
Gespeeld op 21 okt. 2014
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2014/2015

Meer info

Pep Guardiola

Pep Guardiola
Manchester City
Team: Man City
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (18 jan. 1971)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Bayern München
3
10
9
3
Inter
3
9
9
4
Arsenal
3
8
9
5
Real Madrid
3
7
9
6
Dortmund
3
5
7
7
Man City
3
4
7
8
Newcastle
3
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Liverpool
3
4
6
11
Chelsea
3
3
6
12
Sporting
3
3
6
13
Qarabağ
3
1
6
14
Galatasaray
3
-1
6
15
Spurs
3
1
5
16
PSV
3
2
4
17
Atalanta
3
-3
4
18
Marseille
3
2
3
19
Atlético
3
-1
3
20
Club Brugge
3
-2
3
21
Athletic
3
-3
3
22
Frankfurt
3
-4
3
23
Napoli
3
-5
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
3
-1
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Monaco
3
-3
2
28
Slavia
3
-3
2
29
Pafos
3
-4
2
30
Leverkusen
3
-5
2
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel