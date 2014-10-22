Guardiola na 1-7 zege: "We moeten ons nog verbeteren"

Bayern München leverde dinsdagavond een indrukwekkende prestatie, door AS Roma op Italiaanse bodem een 1-7 nederlaag toe te dienen. Ondanks de meer dan duidelijke cijfers stelt trainer Pep Guardiola dat het klasseverschil niet zo groot was als de uitslag doet vermoeden. Volgens hem is het spel van de Duitsers nog voor verbetering vatbaar: "We moeten ons nog verbeteren."

Na afloop van de opzienbarende overwinning in Rome werd er aan Guardiola gevraagd of het spel van zijn Bayern vergelijkbaar was met het totaalvoetbal van 1970 in Nederland. "Dat lijkt me een beetje overdreven", sprak de Spaanse coach. "Arjen Robben maakte al vroeg een doelpunt, waardoor we rustig werden. We hebben vervolgens veel druk uitgeoefend op Roma. In balbezit probeerden we steeds een gaatje te vinden", analyseert Guardiola.

"We zullen over twee weken in München zien of er weer sprake zal zijn van een enorme kloof tussen de teams", vervolgt Guardiola, die kritisch was. "In 20 minuten kreeg Roma drie of vier kansen. We moeten ons nog verbeteren en over zulke dingen praten."