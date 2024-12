Training Jong Oranje onderbroken door noodweer

Jong Oranje kent geen optimale voorbereiding op de belangrijke play-off wedstrijd tegen Portugal. De selectie van bondscoach Adrie Koster werd dinsdagmiddag gehinderd door noodweer. Zware regenval en onweer zorgden ervoor dat de Nederlandse talenten de training in Hoorn vroegrtijdig moesten staken.

Koster en de zijnen schuilden eerst voor het noodweer, met de hoop dat de training even later weer hervat zou kunnen worden. Dit was echter niet het geval, aangezien het bleef regenen en de omstandigheden op een gegeven moment niet meer verantwoord waren. Derhalve doken de spelers van Jong Oranje de bus in.

Donderdag staat de eerste confrontatie met de Portugezen op het programma in Alkmaar. Op dinsdag 14 oktober wordt de return in Portugal gespeeld. De inzet is een ticket voor het EK van 2015 in Tsjechië.