Dinamo Moskou haalt naast Büttner ook Manolev

In navolging van bewandelt ook Stanislav Manolev de weg naar Dinamo Moskou. De voormalig speler van PSV, die in maart naar het Russische Kuban Krasnodar verkaste, werd dinsdag - samen met Büttner - officieel gepresenteerd in de hoofdstad van Rusland.

De 28-jarige Manolev, wordt zodoende herenigd met Balázs Dzsudzsák, die ook in Moskou onder contract staat. Ook Douglas en Luke Wilkshire (beiden ex-FC Twente) verdienen hun brood bij Dinamo Moskou. "Dinamo is een topclub. Ik heb niet lang hoeven twijfelen over mijn overstap naar deze club. Ik zal er alles aan doen om van waarde te zijn voor de club", sprak Manolev over zijn nieuwe uitdaging.

Manolev streek in 2009 neer bij PSV, nadat hij voor Litex Lovech had gespeeld. De Bulgaar kwam tot 76 optredens voor de Eindhovense clubs, maar kon nooit echt aarden in Nederland. Hij werd in zijn PSV-tijd nog verhuurd aan Fulham, maar dat liep ook niet uit op een succes.

