Hiddink: "Plan van aanpak niet mijn woorden"

Bondscoach Guus Hiddink is van plan veranderingen door te voeren bij Oranje, maar heeft het nooit gehad over een "plan van aanpak" dat moet leiden tot betere prestaties van Oranje. De keuzeheer heeft dat zondag zelf verklaard tegenover NOS Langs de Lijn.

Na de evaluatie van 21 oktober maakten de KNVB en directeur betaald voetbal Bert van Oostveen nog bekend dat de technische staf een "overduidelijk plan van aanpak" had gepresenteerd. Hiddink ontkent dat zondag. "Plan van aanpak heb ik ook links en rechts gelezen. Dat is niet mijn terminologie. We gaan proberen de lijn in de komende wedstrijden om te buigen naar boven."

Onder leiding van Hiddink verloor Oranje drie van zijn laatste vier wedstrijden, waaronder de EK-kwalificatieduels met Tsjechië (2-1) en IJsland (2-0). Aanstaande vrijdag maakt Hiddink zijn selectie voor de komende wedstrijden tegen Mexico (12 november, vriendschappelijk) en Letland (16 november, EK-kwalificatie) bekend.

Hiddink verblijft op dit moment in het gezelschap van het Nederlandse koninklijk paar in Zuid-Korea. Hij vindt niet dat hij in Nederland had moeten blijven om zich voor te bereiden op de komende wedstrijden. "Dit was al lang afgesproken. We hebben alles al voorbereid. Vorige week hebben we nog een vergadering gehad met de staf om de voorlopige selectie samen te stellen. Daar kunnen nog aanvullingen bijkomen. Midden volgende week ben ik weer terug."