Revaliderende Kuiper kan terecht bij oude club Vitesse

Roland
4 november 2014, 16:09

Oude liefde roest niet, bewijzen Vitesse en Nicky Kuiper. De ploeg uit Arnhem is bereid om de linksback na jaren van blessureleed een nieuwe kans te geven. Kuiper onderging in februari een operatie aan zijn kruisband en werkt sindsdien in Antwerpen aan zijn herstel. Als hij fit genoeg is voor groepstrainingen, is hij welkom bij het tweede elftal van Vitesse. Dat laat Kuiper weten in gesprek met TC Tubantia.

Volgens Kuiper duurt het nog een week of zes voordat hij fit genoeg is om weer volledig mee te trainen. De 25-jarige linksback is afkomstig uit de jeugdopleiding van Vitesse en maakte in oktober 2008 bij de Arnhemse club zijn debuut in het betaald voetbal. In de zomer van 2009 stapte hij over naar FC Twente, waar hij voor vijf jaar tekende. Zijn eerste seizoen in Enschede verliep prima, maar daarna wierp blessureleed hem ver terug. In totaal scheurde de onfortuinlijke vleugelverdediger twee keer de kruisband van zijn knie. Naar eigen zeggen wil Kuiper, na zijn knieproblemen, nog één keer problemen om terug te keren in het betaald voetbal.

In 2013 verhuurde FC Twente Kuiper aan het Griekse Panathinaikos, waarvoor hij drie duels speelde.

