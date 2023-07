FC Utrecht: "Verkoop Toornstra was absoluut noodzakelijk"

FC Utrecht heeft er geen spijt van dat het Jens Toornstra in augustus verkocht aan Feyenoord. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn club wees manager spelerszaken en scouting Edwin de Kruijff op de financiële noodzaak van de transfer. Op sportief gebied valt de schade volgens hem bovendien mee.

"De verkoop van Jens Toornstra was absoluut noodzakelijk voor FC Utrecht", stelt hij. "Velen maakten zich daarna zorgen over een verlies aan scorend vermogen. We hebben na zeventien wedstrijden nu dertig keer gescoord. Vorig seizoen, mét Jens in de ploeg, hadden we na zeventien speeldagen 25 doelpunten gemaakt."

De beleidsmaker denkt dat FC Utrecht zowel sportief als financieel goed bezig is. "Ik heb het volste vertrouwen in deze groep, die bestaat uit een goede mix van wat meer ervaren spelers en jonge talenten. We willen allemaal de club gezond maken. Ik vind het prachtig om te zien hoe iedereen, vanuit zijn of haar eigen functie, daar keihard voor werkt. Alles geeft mij het gevoel dat we op de goede weg zijn", aldus de oud-verdediger.

Datzelfde denkt ook aanvoerder Willem Janssen. "Ik heb er veel vertrouwen in dat we tijdens de tweede seizoenshelft de vruchten gaan plukken van onze spelopvatting. In de thuisduels met Go Ahead Eagles, SC Cambuur en Heracles Almelo hebben we ons lesgeld betaald", verwijst hij naar de pijnlijke nederlagen in de eerste helft van dit seizoen. "We zijn groeiende. AZ-uit was daarvan het beste voorbeeld én de bekroning."

FC Utrecht hervat de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen concurrent sc Heerenveen.