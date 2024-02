Ook oefenwedstrijd ADO 'absoluut verdacht'

Naast een oefenwedstrijd van sc Heerenveen is mogelijk ook een vriendschappelijk duel van ADO Den Haag gemanipuleerd. De ploeg van trainer Henk Fraser won donderdag in Estepona met 2-0 van de Albanese kampioen Skenderbeu Korce, dankzij twee goals in het laatste kwartier. De Volkskrant liet daarop een voormalig gokexpert van de UEFA naar de bewegingen op de gokmarkt kijken.

"De weddenschappen verliepen tot de rust volgens normale patronen, daarna zie je dat er plotseling veel wordt ingezet op doelpunten van de Nederlanders. Dit is absoluut een verdachte wedstrijd", aldus de gokexpert, die niet bij naam wordt genoemd. Heerenveen brak vrijdag in Murcia een oefenwedstrijd tegen het Belgische Standard Luik voortijdig af toen de vierde strafschop van het duel om onduidelijke redenen over moest worden genomen.

Sportbeveiligingsorganisatie ICSS beweert dat er sinds 2014 tientallen oefenwedstrijden in Zuid-Spanje zijn gemanipuleerd door een gokkartel. "We verdenken in elk geval één bedrijf ervan in Spanje oefentoernooien te organiseren met als doel het fixen van wedstrijden en geld verdienen op de gokmarkt. Het gaat vooral om duels van buitenlandse clubs die in Spanje op trainingskamp gaan", aldus Javier Mena van ICSS.