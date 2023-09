Berger: "Meer zeggenschap en invloed voor CBV"

Han Berger neemt bij de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal het stokje over van Leo Beenhakker. De oud-trainer van onder andere FC Utrecht, FC Groningen, AZ en Cambuur wil er als nieuwe voorzitter voor zorgen dat de CBV meer inspraak krijgt en in sommige gevallen het voortouw neemt.

"Ik vind dat de CBV meer zeggenschap en invloed moet krijgen. Ik denk dat de coaches een belangrijke groep is, met veel invloed en verantwoordelijkheid, maar in de structuur zoals die bij de KNVB en in het betaald voetbal is, hebben we die invloed eigenlijk niet", aldus Berger in gesprek met de NOS. "Neem bijvoorbeeld de voetbalpiramide, daarbij heeft de CBV totaal geen inspraak gehad. Dat moet veranderen." Een ander speerpunt is de toekomst van het Nederlands voetbal. "Naar mijn mening moet de CBV daar ook een leidende rol in vervullen, het voortouw nemen. We gaan daar met zijn allen een beleid voor ontwikkelen."

De laatste jaren was Berger 'down under' werkzaam, als technisch directeur van de Australische voetbalbond en ook heel even als bondscoach. Sinds de jaarwisseling is hij weer terug in Nederland. "Na het WK liep mijn contract af bij de bond. Ik doe nu nog wel wat voor FC Sydney, maar grotendeels vanuit Nederland. Twee keer per jaar ga ik nog naar Sydney."