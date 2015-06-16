Coach Riga aan de slag bij Frans degradant FC Metz

José Riga heeft kort na zijn vertrek bij Standard Luik een nieuwe club gevonden. De 57-jarige oefenmeester gaat aan de slag bij het Franse FC Metz, dat komend seizoen uitkomt op het tweede niveau in Frankrijk. Dat maakt de degradant op de eigen website bekend.

Riga stond sinds februari aan het roer bij Standard Luik, maar bij de Belgische club werd zijn contract eind vorige maand niet verlengd. Hij had daarvoor zelf al zijn vertrek aangekondigd. "Ik ga aan mezelf denken en vertrek", zei Riga eind mei.

De Belgische coach stond eerder meer onder contract bij Blackpool, Charlton Athletic en RAEC Mons.