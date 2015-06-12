Groep A: IJsland verslaat Tsjechië en grijpt koppositie

IJsland is de nieuwe koploper van Groep A. De ploeg won vanavond (vrijdag) met 2-1 in Reykjavik van Tsjechië en is daardoor de Tsjechen gepasseerd op de ranglijst van de kwalificatiepoule. Eerder vanavond won Turkije al met 1-0 van Kazachstan. Door de zege van Oranje op Letland blijven de Turken echter vierde in de groep.

In de kraker tussen IJsland en Tsjechië werd voor rust niet gescoord, maar kort na de doelwissel sloegen de Tsjechen wel toe. Borek Dockal schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied bekeken in de kruising. Tsjechië zat daardoor op rozen, maar moest snel de 1-1 incasseren. Aron Gunnarsson tekende vijf minuten na de openingsgoal al voor de gelijkmaker namens IJsland. Het bleek een voorbode voor een nieuwe treffer van IJsland. Een kwartier voor tijd zorgde Ajacied Kolbeinn Sigthórsson met een treffer voor de 2-1. Daarna werd er niet meer gescoord in het duel, waardoor de spanning in de top van de groep weer helemaal terug is.

Eerder vanavond won Turkije al van Kazachstan, met 0-1. Arda Turan zorgde kort voor tijd voor de enige treffer.