Porto bevestigt miljoenentransfer Martinez naar Atlético

FC Porto heeft bevestigd dat Jackson Martinez deze zomer naar Atlético Madrid verhuist. Met de overgang van de 28-jarige Colombiaanse spits is 35 miljoen euro gemoeid, zo meldt de Portugese topclub via de officiële kanalen. Dat was de gelimiteerde transfersom in het contract van Martinez bij Porto.

Martinez speelde drie seizoenen voor Porto. Die club nam hem in de zomer van 2012 over van het Mexicaanse Chiapas. In 88 competitiewedstrijden in Portugal was de international goed voor maar liefst 67 doelpunten. Eerder deze zomer leek Martinez nog op weg naar AC Milan, maar uiteindelijk sprak 'het project' van Atlético hem meer aan. Hij tekent voor vier jaar in de Spaanse hoofdstad.

Atlético Madrid moet de komst van Jackson Martinez nog wel bevestigen.