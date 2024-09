AZ-Ajax: basisdebuut Vaarnold, Gudelj tegen oude club

Voor AZ en Ajax gaat het eredivisieseizoen vandaag (zondag) van start. De twee Noord-Hollandse clubs staan om 12.30 uur tegenover elkaar in het AFAS Stadion. Er zouden aanvankelijk niet echt verrassingen in de basisopstellingen zitten, maar in de warming-up viel AZ'er Dabney dos Santos uit met een knieblessure. Dat zorgt ervoor dat Achille Vaarnold zijn basisdebuut mag maken.

Bij Ajax is Viktor Fischer uit voorzorg aan de kant gelaten door coach Frank de Boer, die Daley Sinkgraven daarom als linksbuiten opstelt. Dat maakt ruimte vrij voor de , die tegen zijn oude club in de basis mag beginnen. De Serviër staat met Davy Klaassen en Riechedly Bazoer op het middenveld. Linksback Mitchell Dijks keert tegen AZ officieel bij Ajax terug in de Eredivisie.

Bij AZ staat Vincent Janssen zoals verwacht in de spits. De van Almere City FC overgekomen in de aanvaller moet Aron Jóhannsson doen vergeten in Alkmaar. Coach John van den Brom kiest, op Dos Santos na,voor dezelfde namen als in de Europa League-wedstrijd tegen Istanbul BB (1-2 winst).

Opstellingen

AZ: Rochet; Johansson, Gouweleeuw, Vd Linden, Haps; Van Overeem, Henriksen, Ortiz, Haye, Dos Santos; Janssen.

Ajax: Cillessen; Tete, Veltman, Riedewald, Dijks; Bazoer, Klaassen, Gudelj; El Ghazi, Milik, Sinkgraven.