Shaw heeft schone breuk en ligt er een half jaar uit

is woensdag met succes geopereerd aan de verschrikkelijke blessure die hij opliep in het Champions League-duel met PSV (2-1). De verdediger van Manchester United wacht naar verwachting een een revalidatie van een half jaar en lijkt derhalve nog geen streep te hoeven zetten door het hele seizoen.

Engelse media melden dat er sprake was van een 'schone' breuk, zonder verdere complicaties. Dat is goed nieuws voor Shaw, omdat hij daardoor dit seizoen waarschijnlijk nog in actie kan komen voor Man United. In maart lijkt de linksachter zijn rentree te kunnen vieren.

Shaw werd dinsdag al vroeg in de wedstrijd met een brancard van het veld gedragen. De back raakte ernstig geblesseerd na een felle charge van PSV-verdediger Héctor Moreno.