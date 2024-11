Engeland blijft achter geschorste Platini staan

De Engelse voetbalbond blijft voorlopig achter Michel Platini staan. Hoewel de kandidaat-voorzitter voor de mondiale voetbalunie voor negentig dagen is geschorst, ziet de FA de Franse oud-international nog steeds als de meest geschikte opvolger van Sepp Blatter.

"We hebben afgelopen zomer steun toegezegd aan Platini in zijn poging voorzitter van de FIFA te worden. Tijdens een bestuursvergadering afgelopen week is besloten onze positie vast te houden, zolang de onderzoeken naar bepaalde aanklachten lopen", aldus een verklaring van de Engelse bond.

De Brit David Gill, één van de acht vicepresidenten van de FIFA, heeft samen met de Duitser Wolfgang Niersbach aangedrongen op spoedoverleg met het bestuur van de wereldvoetbalbond. Volgens de FA komen de 54 landen die bij de UEFA zijn aangesloten volgende week bij elkaar voor overleg.