FIFA-kandidaten laten verstek gaan in Europarlement

Vier van de vijf kandidaten voor het voorzitterschap van de FIFA hebben een slechte beurt gemaakt in het Europarlement. Alleen de Fransman Jérôme Champagne kwam woensdag opdagen, de vier andere mogelijke opvolgers van Sepp Blatter meldden zich af.

Europarlementariërs zijn woedend over het wegblijven van prins Ali bin Al-Hussein, sjeik Salman bin Ebrahim al-Khalifa, Gianni Infantino en Tokyo Sexwale. "Dit is een heel slecht signaal naar de voetbalfans over de hele wereld. Deze kandidaten bewijzen hiermee dat zij niet geschikt zijn de integriteit aan de geplaagde FIFA terug te geven", aldus het Belgische parlementslid Ivo Belet.

De kandidaten blijken geen zin te hebben met elkaar in discussie te gaan over de toekomst van de FIFA. Debatten bij de BBC en ESPN zijn ook al afgeblazen uit gebrek aan belangstelling bij het vijftal.