Napoli pakt koplopersstokje overtuigend af van Inter

De Serie A heeft na deze zondag een nieuwe koploper. Napoli is namelijk hard naar het lijstaanvoerderschap gedenderd in de Italiaanse competitie. De Partenopei veegden buitenshuis de vloer aan met laagvlieger Frosinone. Mede dankzij twee doelpunten van topscorer Gonzalo Higuain werd het 1-5 in het Stadio Comunale Matusa.

De Napolitaanse motor draait eigenlijk het hele seizoen al op volle toeren en dat was in de regio Latium niet anders. Vanaf minuut één was de ploeg van trainer Maurizio Sarri de baas tegen de promovendus. Dat leidde na twintig minuten spelen tot de 0-1 van voormalig Real Madrid-verdediger Raul Albiol. Higuain, een andere oud-speler van Real, maakte na een half uur spelen vanaf de strafschopstip de 0-2.

Na de theepauze ging Napoli vrolijk verder met waar het voor rust mee bezig was. Toen er een uur op de klok stond, stormden de lichtblauwen binnen een kwartier zelfs naar een riante 0-5 voorsprong. Marek Hamsik, Higuain (zijn tweede) en 'supersub' Manolo Gabbiadini deden allen een duit in het zakje. Niet gek, voor een middenvelder. Paolo Sammarco deed nog wat terug namens Frosinone, maar meer dan de eer redden deed hij niet.

Voor Hamsink was het zijn 79ste Serie A-goal voor Napoli. Hij heeft Edinson Cavani (78) nu gepasseerd en heeft alleen nog Antonio Vojak (102) en Diego Maradona (81) voor zich. Higuain maakte alweer zijn achttiende doelpunt in negentien competitiewedstrijden en is daarmee voorlopig 'capocannoniere' (topscorer) van de Serie A.

Napoli heeft met de royale overwinning optimaal geprofiteerd van de peperdure thuisnederlaag van Internazionale tegen Sassuolo (0-1). De Napolitanen staan na negentien optredens op 41 punten en hebben een voorsprong van twee punten op de Milanese titelconcurrent. Fiorentina, dat zaterdag met 1-3 ten onder ging tegen Lazio Roma, is de nummer drie met drie punten achterstand op Napoli.

Atalanta Bergamo ging zonder de geschorste Marten de Roon met 0-2 onderuit tegen Genoa. Urby Emanuelson speelde tweede helft mee bij Hellas Verona, maar kon niet voorkomen dat de hekkensluiter in het eigen Stadio Marc'Antonio Bentegodi met 0-1 van Palermo verloor.