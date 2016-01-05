Valcke krijgt 45 dagen erbij en vreest voor megastraf

Jérôme Valcke was al voorlopig geschorst door de ethische commissie van de FIFA en heeft nu te horen gekregen dat zijn schorsing met 45 dagen verlengd is. Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij: er hangt de voormalig secratis-generaal van de wereldvoetbalbond een schorsing van negen jaar boven het hoofd.

De FIFA heeft de met 45 dagen verlengde schorsing dinsdag officieel bevestigd, maar dit stelt niks voor vergeleken met de straf die nog lijkt te volgen. Cornel Borbély, voorzitter van de ethische commissie, heeft namelijk een permanente schorsing van negen jaar aanbevolen.

Valcke werd in oktober al voor negentig dagen geschorst, wegens de illegale verkoop van tickets voor diverse wedstrijden op het WK 2014 in Brazilië. In het verleden werd hij al eens verdacht van het betalen van 10 miljoen euro aan smeergeld, voor de toewijzing van het WK 2010 aan Zuid-Afrika.

De Fransman was jarenlang de rechterhand van FIFA-voorzitter Sepp Blatter, die onlangs samen met UEFA-baas Michel Platini voor acht jaar geschorst werd wegens een omstreden betaling van 1,8 miljoen euro in 2011.