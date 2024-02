KNVB wil front vormen met positieve supporters

De KNVB wil een front vormen met supporters, om kwalijke zaken tijdens en rond wedstrijden uit het voetbal te werken. De voetbalbond wil de dialoog aangaan met de fans, naar aanleiding van de gebeurtenissen die de afgelopen weken plaatsvonden. "De KNVB wil graag met de supportersverenigingen in gesprek, omdat we samen willen optrekken."

In de eerste weken van 2016 waren er onder meer de Bazoer-spreekkoren bij ADO, het stewardincident bij Cambuur en de Vermeer-pop bij de Klassieker. Om dit soort dingen te voorkomen, wil de KNVB dus samenwerken met supporters. "Bij supportersverenigingen zijn juist veel positieve fans aangesloten, die week in week uit op de tribune staan. En ook zij zijn de dupe van het wangedrag van enkelen. Het is iets wat ons allen raakt. Naast dat het goed is om één front te vormen, komen we al pratend misschien tot nieuwe inzichten of ideeën", reageert een woordvoerder in De Telegraaf.

De actie tijdens de Klassieker, waarbij Kenneth Vermeer in popvorm aan een strop naar beneden werd gehesen vanaf de tweede ring, heeft veel reacties teweeggebracht. Ook Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal bij de KNVB, liet zich horen. Hij ziet met lede ogen aan dat 2016 vervelend startte, met meerdere incidenten. "In Nederland worden strafrechtelijke vergrijpen in en rond voetbal over het algemeen afgedaan als kwajongensgedrag", zegt Van Oostveen. "In Engeland heeft strafrecht in het voetbal echt zin. Daar wordt voetbalvandalisme daadwerkelijk aangepakt."

Ook de politie voelt zich onmachtig. "Er zitten hooligans op de tribune, zo weten wij, die tot 2050 niet in een stadion mogen komen. Het systeem is zo lek als een mandje", zo klinkt het in de hierboven genoemde ochtendkrant.