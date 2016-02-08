"Zeker 26 Afrikaanse landen steunen sjeik Salman niet"

Zeker 26 landen negeren de belofte van de Afrikaanse voetbalconfederatie CAF om bij de FIFA-presidentsverkiezing op 26 februari te stemmen op sjeik Salman Bin Ebrahim al Khalifa uit Bahrein. Dat zegt althans Musa Bility namens de voetbalbond van Liberia. Dat land maakte afgelopen weekend al bekend achter de kandidatuur van prins Ali uit Jordanië te staan.

"Ik kan jullie vertellen dat zij (minimaal 26 landen, red.) Salman niet steunen", zegt Bility tegen persbureau AP. Er zijn 54 landen aangesloten bij de CAF, maar elk land mag zelf bepalen op welke kandidaat het stemt bij de verkiezing. "We hebben het recht om te stemmen op wie we willen. Onze rechten staan los van die van het uitvoerend comité van de CAF."

Naast sjeik Salman en prins Ali gaan ook Gianni Infantino, Tokyo Sexwale en Jérôme Champagne voor de opvolging van de omstreden Sepp Blatter als FIFA-voorzitter. Bility had zich zelf ook kandidaat gesteld voor de functie, maar kwam niet door de integriteitscheck.