Vardy legt scoringsdrift uit: "Niet oefenen op afronding"

vindt dit seizoen aan de lopende band het net namens stuntploeg Leicester City in de Premier League. De spits heeft in Engelse media nu het geheim van zijn verrassende scoringsdrift verklapt. Hij mag van manager Claudio Ranieri niet meedoen aan de afwerkoefeningen op de trainingen.

"Hij wil dat ik mijn benen rust geef", legt de 29-jarige Vardy uit. "Ik krijg dus niet echt een kans om te oefenen op mijn afronding. Zodra er een beetje op doel geschoten wordt, moet ik van de coach naar binnen. Ik bewaar mijn doelpunten dus voor de wedstrijden."

Met Leicester maakt Vardy dit seizoen grote kans om de landstitel te veroveren. "We hebben altijd lol, dat is al zo geweest vanaf het begin", zegt de topschutter over de succesformule. "We zijn als team bij elkaar gebleven en dat is wat ons zo goed maakt. We zijn een hecht clubje."