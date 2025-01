Ieren en Italianen mogen niet trainen op fragiele grasmat

Een tegenvaller voor Ierland en Italië in de voorbereiding op hun onderlinge groepswedstrijd op het EK. De grasmat in het Stade Pierre Mauroy in Lille verkeert in een slechte staat, waardoor elke extra belasting wordt vermeden. De selecties van de landen mogen dan ook niet trainen op het veld.

Zwitserland en Frankrijk kwamen zondagavond nog in actie op het veld, waardoor het nog niet hersteld is volgens de grasmeesters. Doordat er ook nog een achtste finale en een kwartfinale wordt gespeeld in Lille is voorzichtigheid troef.

"Ik zit er persoonlijk niet mee. Sommige spelers willen natuurlijk het gevoel krijgen van het veld, maar de teams zitten in dezelfde situatie. We hebben het vaker meegemaakt dat we ons niet kunnen voorbereiden op het veld", reageerde de Ierse assistent-bondscoach Roy Keane nuchter.