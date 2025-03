NAC niet bezig met Massop, maar met City-talenten

Er doen geruchten de ronde dat NAC Breda interesse heeft in Milan Massop, maar in het Rat Verlegh Stadion weet men van niets. Massop is een 22-jarige verdediger, die zijn contract bij FC Eindhoven onlangs liet ontbinden.

"Misschien over vier weken, maar ik ga nu eerst naar Manchester", zegt Hans Smulders, de technisch directeur van NAC, tegen BN De Stem over de geruchten rond Massop. De toekomst van de verdediger ligt mogelijk bij Excelsior. In Kralingen zou hij herenigd worden met coach Mitchell van der Gaag. Eerder werkten de twee al samen bij FC Eindhoven.

NAC heeft een samenwerkingsverband met Manchester City en kan daardoor per seizoen vier tot zes talenten huren van de club. Het haalde deze zomer Thomas Agyepong en Ashley Smith-Brown al naar Breda. Smulders zou nu naar Manchester reizen om ook Tosin Adarabioyo tijdelijk vast te leggen.