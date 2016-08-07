Schaars helpt tien Friezen met vrije trap aan punt bij AZ

Hoewel sc Heerenveen de laatste twintig minuten met tien man moest spelen en tegen een 2-1 achterstand aankeek, heeft het toch nog een punt aan het duel in Alkmaar overgehouden. Stijn Schaars, die werd aangetrokken om bij Heerenveen de kar te trekken, zorgde met een prachtige vrije trap voor de 2-2.

Bij PSV had Stijn Schaars de afgelopen jaren weinig speeltijd gehad en in Eindhoven werd de oud-speler van AZ en Vitesse vooral geroemd om zijn rol in de kleedkamer. Het geduld van Schaars raakte echter langzaam op en in de zomer zocht hij naar mogelijkheden om elders aan voetballen toe te komen. Vitesse werd het niet, maar Heerenveen zag hij wel zitten en dus tekende hij bij de ploeg van Jurgen Streppel.

Heerenveen was door de 1-0 van slag en kreeg vijf minuten later de 2-0 om de oren. De Friezen hadden echter geluk dat Danny Makkelie en zijn assistenten de goal terecht afkeurden. Mulder tastte mis bij een corner en Wout Weghorst dacht te profiteren. Hij werkte de bal met zijn arm in het doel en dat was gezien door de assistent van Makkelie.

In de tweede helft ging AZ door waar het mee bezig was en kwam Heerenveen er nauwelijks aan te pas. De nummer twaalf van vorig seizoen leek te gaan verliezen doordat AZ op voorsprong kwam via Weghorst, die een penalty benutte (Van Amersfoort had Van Eijden naar de grond getrokken) en omdat het even later met tien man kwam te staan. Invaller Willem Huizing pakte binnen enkele minuten twee keer geel en weer kon inrukken.

In blessuretijd dacht AZ toch met de zege aan de haal te gaan, maar opnieuw keurde Makkelie een doelpunt af. Derrick Luckassen en Ron Vlaar claimden met hun hoofd te hebben gescoord, maar stonden in buitenspelpositie. Gezien het spelbeeld zal Heerenveen het meest tevreden zijn met het punt, AZ zal met een zuur gevoel terugkijken op het duel.