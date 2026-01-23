Live voetbal

St. Juste herinnert zich woede bij Van Persie: ‘Niet verbaasd dat hij trainer werd'

St Juste en Van Persie
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
23 januari 2026, 11:19   Bijgewerkt: 12:01

Jeremiah St. Juste kijkt uit naar de samenwerking met Robin van Persie bij Feyenoord. De twee speelden in het verleden al samen en hebben een goede klik, al kan de verdediger zich ook een woedende Van Persie herinneren.

In gesprek met FeyenoordONE vertelt St. Juste over zijn terugkeer naar de club: "De club heeft mij op een hele mooie manier benaderd. Het gaf allemaal direct een goed gevoel. Gelukkig is het tot een samenwerking gekomen."

St. Juste kijkt ook uit naar de samenwerking met hoofdtrainer Van Persie: "Ik had een goede band met hem, ook buiten het veld. Dat helpt zeker in onze samenwerking. Of ik al zag dat hij een trainer zou worden? Ja, absoluut. Ik weet nog dat hij een keer heel boos op mij werd. Ik verloor tijdens een rondo een aantal keren de bal, omdat ik op mijn hakken stond."

Dat leidde tot een woede-uitbarsting van Van Persie: "Toen zei hij: 'Jer, kom op! Je moet klaarstaan.' Toen keek ik hem aan en dacht ik: 'oké, dat zit wel in hem.' Hij was sowieso een leider en had natuurlijk veel meegemaakt. Ik hoop dat ik nu bij Feyenoord de rol die hij toen had, kan invullen."

