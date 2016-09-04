Bruggink ziet PSV het verschil maken buiten het veld

Arnold Bruggink denkt dat het kampioenschap van PSV allesbehalve toeval was. De Eindhovenaren pakten de titel dankzij een nederlaag van Ajax op bezoek bij De Graafschap. Bruggink ziet echter een beter beleid in Eindhoven dan in Amsterdam.

"Het verschil tussen clubs als PSV en Ajax wordt in deze periode vooral gemaakt buiten het veld. Bij PSV zie je in alles wat Toon Gerbrands en Marcel Brands doen en zeggen, een topsportgedachte terug", aldus de oud-speler van PSV in Voetbal International. "Neem de komst van Siem de Jong. Hoe geruisloos is die wel niet verlopen?"

"De Jong is aanvoerder van Ajax geweest en de overgang van een dergelijke speler naar Eindhoven ligt van oudsher gevoelig. Brands noemde De Jong echter heel slim een sympathieke Ajax-speler, er werd een leuk filmpje van de jeugdjaren van Luuk en Siem de Jong in Zwitserland online gezet en iedereen vond zijn komst ineens heel plausibel."