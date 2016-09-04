Live voetbal 8

Bruggink ziet PSV het verschil maken buiten het veld

0 reacties
Robin
4 september 2016, 21:44

Arnold Bruggink denkt dat het kampioenschap van PSV allesbehalve toeval was. De Eindhovenaren pakten de titel dankzij een nederlaag van Ajax op bezoek bij De Graafschap. Bruggink ziet echter een beter beleid in Eindhoven dan in Amsterdam.

"Het verschil tussen clubs als PSV en Ajax wordt in deze periode vooral gemaakt buiten het veld. Bij PSV zie je in alles wat Toon Gerbrands en Marcel Brands doen en zeggen, een topsportgedachte terug", aldus de oud-speler van PSV in Voetbal International. "Neem de komst van Siem de Jong. Hoe geruisloos is die wel niet verlopen?"

"De Jong is aanvoerder van Ajax geweest en de overgang van een dergelijke speler naar Eindhoven ligt van oudsher gevoelig. Brands noemde De Jong echter heel slim een sympathieke Ajax-speler, er werd een leuk filmpje van de jeugdjaren van Luuk en Siem de Jong in Zwitserland online gezet en iedereen vond zijn komst ineens heel plausibel."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • vr 13 februari, 13:48
  • 13 feb. 13:48
  • 14
Dani Hagebeuk/kapperchallenge

Dani (28) gaat niet naar de kapper voordat Ajax 5 duels op rij wint

  • vr 13 februari, 09:36
  • 13 feb. 09:36
  • 7
John Heitinga en Thomas Frank op de bank bij Tottenham Hotspur - West Ham United

Deense krant brengt Thomas Frank in verband met Ajax

  • do 12 februari, 13:59
  • 12 feb. 13:59
  • 7
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

A. Bruggink

A. Bruggink
Carrière
Wed.
Dlp.
2010/2011
Twente
6
0
2009/2010
Hannover
26
3
2008/2009
Hannover
27
5
2007/2008
Hannover
26
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
Ajax
23
16
42
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel