Leeroy Echteld deelt bij AZ disciplinaire straf uit aan aanvaller Daal

AZ Jagiellonia Bialystok
24 januari 2026, 06:55

AZ-trainer Leeroy Echteld heeft Ro-Zangelo Daal een duidelijke les geleerd. De aanvaller van AZ kreeg een disciplinaire straf, nadat hij in aanloop naar het duel met Excelsior te laat was voor een afspraak met de fysiotherapeut.

Normaliter zou de 21-jarige Daal in de basis zijn gestart tegen Excelsior, maar trainer Echteld hield hem om disciplinaire redenen buiten de basiself. Daal kwam te laat bij de fysiotherapeut. "Dat kan een keer gebeuren, zeker als je net met elkaar bent gaan werken en het oude systeem nog in je hoofd zit", verklaart Echteld.

De opvolger van Maarten Martens vervolgt: "Hij heeft een boete gekregen, moest zijn excuses aanbieden aan de groep en ik heb hem tegen Excelsior niet laten starten. Je raakt een speler het meest als je hem niet laat spelen. Nu moet het afgelopen zijn. En dat is het ook. Iedereen houdt zich aan de regels."

Komend weekend tegen Telstar lonkt voor Daal wel weer een basisplaats bij AZ, zeker nu de buitenspelers Weslley Patati en Isak Jansen in de wedstrijd tegen Excelsior niet naar behoren presteerden.

