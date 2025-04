Scholes over Pogba: "Hij zwerft wel erg veel rond"

De nederlaag van Manchester United was voor fans van de club de zoveelste domper in de afgelopen seizoenen. Ook onder het bewind van José Mourinho wil de ploeg maar niet op stoom komen, terwijl er deze zomer toch weer voor karrenvrachten met geld in spelers is geïnvesteerd.

was nota bene dé topaankoop van Manchester United deze zomer maar zelfs de Fransman lijkt zijn draai maar niet te kunnen vinden. Ook tegen Feyenoord kon hij het verschil niet maken. Manchester United-legende Paul Scholes denkt wel te weten waar het momenteel aan schort bij de middenvelder. Hij trok bij BTSport van leer: "Dit was opnieuw niet een van zijn beste prestaties. Ik weet niet op welke positie hij nu eigenlijk speelt. Heeft hij wel een positie? Of is hem verteld dat hij overal mag lopen? Hij zwerft wel erg veel rond."

Scholes vervolgt: "En hij doet teveel met de bal aan zijn voet. Hij probeert steeds drie of vier spelers uit te spelen. Dat is niet de speler die Manchester United gekocht heeft. Ze hebben geen Lionel Messi gekocht die even vijf man voorbijgaat en de bal in de kruising prikt. Ze hebben juist bewust een stevige, sterke middenvelder gekocht die de bal kan afpakken. Hij is vaardig, kan een bal vooruit spelen en loopacties maken. Als hij de bal een of twee keer raakt en de bal op Zlatan speelt en een loopactie maakt, kan niemand hem stoppen. Hij is zo sterk, zo snel."

Gaat Pogba vanzelf beter spelen bij Manchester United? Scholes denkt van niet. De sleutel ligt volgens hem bij Mourinho en de club. "Ze moeten een controlerende middenvelder naast 'm zetten. Daarvoor zullen ze waarschijnlijk weer de transfermarkt op moeten. Ik weet dat Mourinho blij is met de spelers die ze gekocht hebben maar ze hebben zo'n type speler gewoon nodig. Een Luka Modric of een Toni Kroos. Ik denk dat je die spelers kunt halen en Paul Pogba zou er een veel betere speler van worden."