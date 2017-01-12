Bosz over Ziyech: "Diep van binnen teleurgesteld zijn"

Het besluit van de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard om buiten de selectie te laten voor de Afrika Cup zorgde in Amsterdam voor de nodige blijdschap. Peter Bosz is blij dat hij ook in januari over de middenvelder kan beschikken, maar vindt het jammer voor Ziyech zelf.

In de selectie van Bosz ontbreekt nu alleen Bertrand Traoré vanwege de Afrika Cup. "Als je puur naar Ajax kijkt, is het natuurlijk fijn dat Hakim gewoon bij ons blijft", stelt de trainer in het Algemeen Dagblad. "Al heeft het verhaal twee kanten. Voor die jongen is zo'n toernooi een mooie belevenis. Een podium ook waar je als speler beter van kunt worden."

Ziyech verkoos Marokko boven het Nederlands elftal en deed dat onder andere om de Afrika Cup te kunnen spelen. "Hij is een trotse jongen, dus diep van binnen zal hij teleurgesteld zijn. Maar dat proef ik zelf niet bij hem. Volgens mij heeft hij het wel een plek gegeven", aldus Bosz.