Lyon met invaller Memphis onderuit tegen Guingamp

Olympique Lyon is er zaterdag niet in geslaagd om de ontmoeting met Guingamp om te zetten in drie punten. Op bezoek bij de nummer acht van de Ligue 1 ging de ploeg met 2-1 onderuit. Memphis Depay kwam in de tweede helft als invaller binnen de lijnen.

Lyon begon sterk aan de wedstrijd en toen Alexandre Lacazette al na tien minuten de score opende leken de bezoekers op rozen te zitten. De ploeg van Bruno Genesio zakte daarna echter wat in en nog voor rust had Guingamp de achterstand omgezet in een voorsprong. Mustapha Diallo maakte na een halfuur de gelijkmaker en drie minuten later zette Nicolas Benezet de thuisclub op voorsprong.

Met nog iets meer dan twintig minuten te spelen bracht Genesio Memphis voor Rachid Ghezzal. De Nederlander, die tegen AS Nancy nog trefzeker was, was met een kopbal nog dichtbij de gelijkmaker maar kon het tij uiteindelijk ook niet keren. Gescoord werd er niet meer in de tweede helft en dus leed Lyon alweer de vierde nederlaag in zes competitiewedstrijden. Donderdag wacht in de Europa League de ontmoeting met AZ.