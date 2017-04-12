Van der Sar niet blij met de uitspraken van Van Breukelen

Edwin van der Sar vindt het niet netjes dat Hans van Breukelen zich heeft uitgesproken over de titelrace in de Eredivisie. De technisch directeur van de KNVB liet weten dat hij Feyenoord een eventueel kampioenschap zou gunnen.

Van der Sar reageert op Twitter op de uitspraken van Van Breukelen. "Wel mooi dat weer een KNVB-topman zijn voorkeur uitspreekt...", schrijft de directeur van Ajax. Daarmee doelt de voormalig keeper op de eerdere uitspraken van beoogd KNVB-directeur Gijs de Jong. Hij liet in een column weten eveneens te hopen op een kampioenschap voor de Rotterdammers.