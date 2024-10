Hoogma: "Hoffenheim kan spelers door laten groeien"

Na een ijzersterk seizoen in de Eredivisie maakt de overstap naar de Bundesliga. De pas 19-jarige verdediger, die afgelopen seizoen de jongste speler ooit werd die geen minuut miste in de Nederlandse competitie, transfereert naar 1899 Hoffenheim. Daar is hij dinsdagochtend officieel gepresenteerd.

Hoogma heeft na zijn uitstekende jaar bij Heracles, waar hij pas sinds januari 2016 speelde, dus een fraaie transfer naar de nummer vier van Duitsland verdiend. Bij Hoffenheim tekent de jongeling tot medio 2021. "Ik kies voor deze club vanwege hun speelstijl, de successen uit het verleden en niet in de laatste plaats wegens de reputatie van een club die jonge spelers die kans heeft om door te groeien naar een hoger niveau", zegt de dolblije Hoogma op de website van zijn nieuwe werkgever. Zijn vader Nico-Jan Hoogma, momenteel algemeen directeur van Heracles, speelde eerder al 177 wedstrijden in de Bundesliga bij Hamburger SV.

Hoffenheim-directeur Alexander Rosen vindt het mooi dat het gelukt is om Hoogma te strikken. "Hij is een zeer begaafde verdediger met een goed linkerbeen, die uitstekend meedraait in het positiespel en gescheiden heeft geschreven op het hoogste niveau van Nederland", aldus Rosen, die daarmee doelt op bovengenoemde statistiek.