Willem II moet Abubakar missen bij start Eredivisie

Willem II heeft in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te maken met tegenslag. is dinsdag op de training dusdanig geblesseerd geraakt dat de aanvaller de start van de Eredivisie kan vergeten. Willem II was zondag net begonnen aan de voorbereiding.

Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij zijn linker kuitbeen heeft gebroken. Abubakar bleef bij een draaibeweging met zijn schoen in het gras steken. De breuk zet een streep door de voorbereiding met Willem II en de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen, melden de Tilburgers via de officiële kanalen. Abubakar gaat woensdag onder het mes.

Trainer Erwin van de Looi haalde de twintigjarige Abubakar vorig seizoen bij de A-selectie. Hij is afkomstig uit de jeugd van de Tricolores. De pechvogel kwam vijftien competitiewedstrijden in actie, maar was daarin niet trefzeker.