Juventus huurt Costa met optie tot koop van Bayern

speelt in het nieuwe seizoen in de Serie A. Juventus huurt de 26-jarige aanvaller uit Brazilië voor één jaar, met optie tot koop, van Bayern München. De Italiaanse grootmacht laat weten dat de huursom 6 miljoen euro bedraagt. De optie tot koop, waarmee een bedrag van 40 miljoen euro is gemoeid, treedt automatisch in werking als bepaalde maar niet nader genoemde sportieve doelstellingen worden bereikt.

Bayern kocht Costa twee jaar geleden voor 30 miljoen euro weg bij Shaktar Donetsk. De flankspeler wist bij de regerend Bundesliga-kampioen geen vaste basisplaats te veroveren. In twee jaar speelde hij vijftig competitieduels, waarvan 37 als basisspeler, en maakte daarin acht doelpunten. Daarnaast kwam Costa namens Bayern tot twintig optredens in de Champions League, waarin hij goed was voor vier treffers.

Costa gaat bij Juventus spelen met nummer 11 op de rug.