Ahannach tekent in Premier League: "Heeft veel talent"

Soufyan Ahannach heeft zijn prachtige overstap naar de Premier League definitief te pakken. De 21-jarige aanvaller transfereert van Almere City naar Brighton & Hove Albion, waar sinds deze week ook Davy Pröpper op de loonlijst staat. Het betreft een verbintenis voor drie seizoenen.

De 21-jarige aanvaller, die het liefst als linksbuiten fungeert, was in het vorige Jupiler League-seizoen goed voor achttien goals en vijftien assists. Zijn uitstekende prestaties in Almere hebben hem dus een overstap naar de Premier League-nieuwkomer opgeleverd.

Coach Chris Hughton ontvangt de Amsterdammer met open armen. "We zijn blij dat Soufyan ons komt versterken. Hij is een jonge speler met veel talent en uitstekende potentie. Hij heeft het heel goed gedaan in Nederland en we zijn benieuwd wat hij bij ons gaat laten zien."

Davy Pröpper stapte eerder deze week al over naar de Premier League-club. Komende zaterdag mag de nummer twee van het vorige Championship-seizoen direct aan de bak. Manchester City kom namelijk op bezoek.