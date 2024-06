Emotionele Roda-fans halen uit tijdens crisisbijeenkomst

Het gaat belabberd bij Roda JC. De Limburgers staan stijf onderaan in de Eredivisie met nul punten uit zes duels. Op een crisisbijeenkomst in het Parkstad Limburg Stadion waren driehonderd fans aanwezig, die hard uithaalde naar het huidige bestuur.

"Weten jullie wel hoeveel we elke week voor jullie betalen?", was volgens De Limburger de eerste van vele opmerkingen die richting het bestuur geslingerd werden. Toen de storm was gaan liggen legden de directeuren Wim Collard, Nick Janssen en Harm van Veldhoven, de adviseurs Huub Stevens en Sef Vergoossen en commissaris Hessel Meijer hun verklaringen af.

"We zijn allemaal over de zeik. Iedereen mag gal spuwen. Maar nu volop richten op wedstrijden", zo zei Van Veldhoven. De technisch directeur heeft er ondanks de beroerde start nog vertrouwen in. "Met deze groep kunnen we ons op het hoogste niveau handhaven." Daarbij gaf hij aan te hopen dat Sanharib Malki binnen een paar weken fit zal zijn en kan worden vastgelegd.