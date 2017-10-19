Fraser: "Castaignos moet duidelijk in bepaald ritme komen"

krijgt donderdag tegen Zulte Waregem de kans zich te bewijzen in de spits bij Vitesse. Henk Fraser ziet op de training goede dingen van hem, en denkt dat Castaignos nog een aantal stappen gaat maken. Normaal krijgt Tim Matavz de voorkeur, maar hij is door privé-omstandigheden thuis gebleven.

"Uiteraard moet hij (Castaignos, red.) het laten zien", zegt Fraser tegen FOX Sports. "Op trainingen zijn er momenten dat je ziet dat hij in het buitenland het een en ander heeft opgestoken. Hij is slimmer geworden. Hij moet duidelijk in een bepaald ritme komen. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog even wat tijd nodig heeft. Dit kan hem op weg helpen."

Fraser verwacht in het derde pouleduel van de Europa League een energiek Zulte. "Ze hebben een aantal wisselingen", aldus de oefenmeester van Vitesse. "De ploeg die ik heb zien spelen, toonde heel veel energie. Wij moeten zorgen dat we onze energie omzetten in goed voetbal." Daarbij hoopt Fraser dat zijn ploeg lef toont. "Technisch hebben wij een behoorlijke ploeg, zeker als we risico's durven te nemen. Ik vind ons soms te berekenend, ook ikzelf."