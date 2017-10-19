Fraser: "Castaignos moet duidelijk in bepaald ritme komen"

Live voetbal

Luc Castaignos krijgt donderdag tegen Zulte Waregem de kans zich te bewijzen in de spits bij Vitesse. Henk Fraser ziet op de training goede dingen van hem, en denkt dat Castaignos nog een aantal stappen gaat maken. Normaal krijgt Tim Matavz de voorkeur, maar hij is door privé-omstandigheden thuis gebleven.

"Uiteraard moet hij (Castaignos, red.) het laten zien", zegt Fraser tegen FOX Sports. "Op trainingen zijn er momenten dat je ziet dat hij in het buitenland het een en ander heeft opgestoken. Hij is slimmer geworden. Hij moet duidelijk in een bepaald ritme komen. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog even wat tijd nodig heeft. Dit kan hem op weg helpen."

Fraser verwacht in het derde pouleduel van de Europa League een energiek Zulte. "Ze hebben een aantal wisselingen", aldus de oefenmeester van Vitesse. "De ploeg die ik heb zien spelen, toonde heel veel energie. Wij moeten zorgen dat we onze energie omzetten in goed voetbal." Daarbij hoopt Fraser dat zijn ploeg lef toont. "Technisch hebben wij een behoorlijke ploeg, zeker als we risico's durven te nemen. Ik vind ons soms te berekenend, ook ikzelf."

ZW - Vitesse

SV Zulte Waregem
1 - 1
Vitesse
Gespeeld op 19 okt. 2017
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2017/2018

Luc Castaignos

Luc Castaignos
Leeftijd: 33 jaar (27 sep. 1992)
Positie: A
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Magdeburg
-
-
2023/2024
Magdeburg
19
4
2022/2023
Magdeburg
7
1
2021/2022
OFI
12
0

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Ferencváros
4
4
10
4
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
5
Braga
4
4
9
6
Aston Villa
4
4
9
7
Lyon
4
3
9
8
Plzeň
4
4
8
9
Betis
4
4
8
10
PAOK
4
3
7
11
Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
Genk
4
1
7
14
Porto
4
0
7
15
Fenerbahçe
4
0
7
16
Panathinaikos
4
1
6
17
Basel
4
1
6
18
Roma
4
1
6
19
Lille
4
0
6
20
Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead
4
-1
6
22
Young Boys
4
-4
6
23
Nottm Forest
4
1
5
24
Bologna
4
0
5
25
Crvena zvezda
4
-2
4
26
Sturm
4
-2
4
27
Celtic
4
-3
4
28
Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord
4
-3
3
30
Ludogorets
4
-4
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
4
-7
0

