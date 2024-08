Spitse verlaat Twente voor Noors avontuur bij Vålerenga

gaat na de winterstop een nieuw hoofdstuk van haar toch al succesvolle voetballoopbaan tegemoet. De 27-jarige middenveldster verlaat FC Twente om te gaan spelen bij het Noorse Vålerenga. Spitse heeft bij haar nieuwe werkgever een contract voor twee jaar getekend.

Het is voor de Europees kampioene een droom die uitkomt. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt om nog eens in een buitenlandse competitie te willen spelen", geeft Spitse op de website van FC Twente aan. "Ik ben blij hier een nieuwe stap in mijn carrière te kunnen zetten. Ik wil iedereen bij FC Twente enorm bedanken voor het afgelopen jaar."

In de keuze voor deze vervolgstap kreeg haar gezin een belangrijke stem. "Ik heb sinds negen maanden een gezin, dus daar houd ik rekening mee bij de keuzes die ik maak. Noorwegen is voor ons als een tweede thuis, mijn verloofde heeft daar haar werk en de cultuur is ons niet vreemd. Het is heel fijn om daar verder te kunnen bouwen aan onze toekomst."